Theodosia
Folge 35: Theodosia: Wildfang
25 Min.Folge vom 15.11.2025
Will ist nach der Nutzung des magischen Seils noch immer unsichtbar und seine Kräfte schwinden. Theo möchte ihn zurückverwandeln, aber alle gängigen Zaubersprüche sind wirkungslos. Kann der mächtige Stab des Osiris weiterhelfen? Unterdessen haben die Schlangen Wind davon bekommen, dass Theo und ihre Freunde im Besitz des Stabes sind und planen ihre nächsten Schritte, um das wertvolle Artefakt selbst in die Hände zu bekommen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/
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