Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Theodosia

Theodosia: Eine schicksalhafte Begegnung

ORF KidsStaffel 1Folge 37vom 18.11.2025
Theodosia: Eine schicksalhafte Begegnung

Theodosia: Eine schicksalhafte BegegnungJetzt kostenlos streamen

Theodosia

Folge 37: Theodosia: Eine schicksalhafte Begegnung

25 Min.Folge vom 18.11.2025

Der Bund der Schlangen ist vorerst besiegt und Theo freut sich darauf, endlich einmal Zeit für sich und ihre Freunde zu haben. Insbesondere natürlich für Will, dem sie endlich ihre Gefühle gestehen will. Unterdessen planen ihre Eltern die nächste Forschungsreise nach Ägypten. Henry hat im Lager eine steinerne Büste seines Großvaters Harold entdeckt, aus der er ein eigenartiges Flüstern zu hören glaubt. so lässt ein neues Abenteuer nicht lange auf sich warten. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Theodosia
ORF Kids
Theodosia

Theodosia

Alle 1 Staffeln und Folgen