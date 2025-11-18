Theodosia: Eine schicksalhafte BegegnungJetzt kostenlos streamen
Theodosia
Folge 37: Theodosia: Eine schicksalhafte Begegnung
25 Min.Folge vom 18.11.2025
Der Bund der Schlangen ist vorerst besiegt und Theo freut sich darauf, endlich einmal Zeit für sich und ihre Freunde zu haben. Insbesondere natürlich für Will, dem sie endlich ihre Gefühle gestehen will. Unterdessen planen ihre Eltern die nächste Forschungsreise nach Ägypten. Henry hat im Lager eine steinerne Büste seines Großvaters Harold entdeckt, aus der er ein eigenartiges Flüstern zu hören glaubt. so lässt ein neues Abenteuer nicht lange auf sich warten. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/
Altersfreigabe:
0