Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Theodosia

Theodosia: Was die Leute so spielen

ORF KidsStaffel 1Folge 28vom 07.11.2025
Theodosia: Was die Leute so spielen

Theodosia: Was die Leute so spielenJetzt kostenlos streamen

Theodosia

Folge 28: Theodosia: Was die Leute so spielen

25 Min.Folge vom 07.11.2025

Die Vision eines Brands in der Spielhalle bereitet Theo sorgen. Sie beschließt, mit Henry dort hinzugehen, um nach dem Rechten zu sehen. Als sie von einem Ping Pong-Turnier erfahren, beschließen sie teilzunehmen. Will, der versucht die Miete für seine Mutter und ihn zusammenzukratzen, bildet mit Theo ein Team, während und Henry und Safiya ebenfalls gemeinsam antreten. Inzwischen wird der geheimnisvolle Mann mit der Maske auf Theo aufmerksam und schickt einen magischen Käfer, der für einige Probleme sorgt. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Theodosia
ORF Kids
Theodosia

Theodosia

Alle 1 Staffeln und Folgen