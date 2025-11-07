Theodosia: Was die Leute so spielenJetzt kostenlos streamen
Folge 28: Theodosia: Was die Leute so spielen
25 Min.Folge vom 07.11.2025
Die Vision eines Brands in der Spielhalle bereitet Theo sorgen. Sie beschließt, mit Henry dort hinzugehen, um nach dem Rechten zu sehen. Als sie von einem Ping Pong-Turnier erfahren, beschließen sie teilzunehmen. Will, der versucht die Miete für seine Mutter und ihn zusammenzukratzen, bildet mit Theo ein Team, während und Henry und Safiya ebenfalls gemeinsam antreten. Inzwischen wird der geheimnisvolle Mann mit der Maske auf Theo aufmerksam und schickt einen magischen Käfer, der für einige Probleme sorgt. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/
