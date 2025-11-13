Theodosia: Die SonnenfinsternisJetzt kostenlos streamen
Theodosia
Folge 33: Theodosia: Die Sonnenfinsternis
25 Min.Folge vom 13.11.2025
Die Sonnenfinsternis steht bevor. Bei einer Veranstaltung im Museum erscheinen die APEP-Anhänger und wollen das Horusauge zurückholen. Die Freunde fassen einen Plan, um sie zu täuschen. Dafür baut Henry ein Duplikat des Amuletts, mit dem die Schurken an der Nase herumgeführt werden sollen, während Will im Spielsalon auf das richtige Auge aufpassen soll. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/
