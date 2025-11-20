Theodosia: Die Zeit der WeisheitJetzt kostenlos streamen
Theodosia
Folge 39: Theodosia: Die Zeit der Weisheit
24 Min.Folge vom 20.11.2025
Nach der Abreise ihrer Eltern hat Theos Großmutter nun das Sagen im Museum. Diese möchte die aus ihrer Sicht verzogenen Kinder Benehmen lehren. Dabei soll ihr Cousine Nigella helfen. Theo findet im Tagebuch ihres Großvaters eine rätselhafte Passage in Keilschrift. Da sie das Zeichensystem jedoch nicht entziffern kann, wendet sie einen Weisheitszauber an sich selbst an, der ziemlich nach hinten losgeht. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/
Theodosia
