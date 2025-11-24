Zum Inhalt springenBarrierefrei
Theodosia

Theodosia: Die Zauberflöte

ORF KidsStaffel 1Folge 42vom 24.11.2025
Theodosia: Die Zauberflöte

Theodosia

Folge 42: Theodosia: Die Zauberflöte

25 Min.Folge vom 24.11.2025

Theo hat Geburtstag und alles wird für eine Feier im Museum vorbereitet. Ihre Freunde überraschen sie mit Geschenken und Will fordert Theo sogar zum Tanzen auf. Als der Zauberer Neville, der Will zu seiner gelungenen Show gratuliert, sich sehr für das Pyramidion interessiert und auf dem Fest einiges aus dem Ruder läuft, wird er von den Freunden verdächtigt, ein Mitglied der Schlangen des Chaos zu sein. Doch ist es wirklich der freundliche Magier, der die Feier sabotiert hat?

