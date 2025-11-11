Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Theodosia

Theodosia: Der Klang der Magie

ORF KidsStaffel 1Folge 31vom 11.11.2025
Theodosia: Der Klang der Magie

Theodosia: Der Klang der MagieJetzt kostenlos streamen

Theodosia

Folge 31: Theodosia: Der Klang der Magie

25 Min.Folge vom 11.11.2025

Nachdem der Schlangenorden das Horusauge gestohlen hat, versuchen die vier Freunde, es wiederzufinden. In der Spielhalle plaudert Artie aus, dass Theo ihn um eine Arbeit für Will gefragt hat und Will ist nun sauer auf Theo, weil sie sich eingemischt hat. Im Museum erwacht die Statue eines Schakals zum Leben und richtet ein riesiges Chaos an. Während Henry und Safiya nach dem Horusauge suchen, sind Theo und Will damit beschäftigt, die lebende Statue wieder einzufangen und den Schaden in Grenzen zu halten. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Theodosia
ORF Kids
Theodosia

Theodosia

Alle 1 Staffeln und Folgen