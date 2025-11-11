Theodosia: Der Klang der MagieJetzt kostenlos streamen
Theodosia
Folge 31: Theodosia: Der Klang der Magie
25 Min.Folge vom 11.11.2025
Nachdem der Schlangenorden das Horusauge gestohlen hat, versuchen die vier Freunde, es wiederzufinden. In der Spielhalle plaudert Artie aus, dass Theo ihn um eine Arbeit für Will gefragt hat und Will ist nun sauer auf Theo, weil sie sich eingemischt hat. Im Museum erwacht die Statue eines Schakals zum Leben und richtet ein riesiges Chaos an. Während Henry und Safiya nach dem Horusauge suchen, sind Theo und Will damit beschäftigt, die lebende Statue wieder einzufangen und den Schaden in Grenzen zu halten. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Theodosia
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0