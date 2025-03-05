treffpunkt medizin – Gesundheitsmythen: ZuckerJetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 13: treffpunkt medizin – Gesundheitsmythen: Zucker
Er ist angeblich böser als Fett: der Zucker. Und darum säumen Gesundheitsmythen seinen Weg: Brauner Zucker ist gesünder als weißer. Honig ist immer gesund. Fruchtzucker ist niemals schädlich, Gemüse enthält gar keinen Zucker. Zucker macht dick und krank. Er verursacht Karies und Frauen sind sowieso die größeren Naschkatzen. Fest steht: Mit 33 kg pro Kopf und Jahr ist der Zuckerkonsum in Österreich kein geringer; er gehört im „Land der unbegrenzten Mehlspeisen“ wohl zum kulinarischen Code. Wiederum kein Zuckerschlecken für unsere Gesundheit. Und er versteckt sich zu allem Überfluss auch dort, wo man ihn gar nicht vermuten würde. Bildquelle: ORF/WMA Film
