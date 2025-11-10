Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Treffpunkt Medizin

treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen: 10 Fragen zu Cholesterin

ORF IIIStaffel 1Folge 52vom 10.11.2025
treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen: 10 Fragen zu Cholesterin

treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen: 10 Fragen zu CholesterinJetzt kostenlos streamen

Treffpunkt Medizin

Folge 52: treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen: 10 Fragen zu Cholesterin

41 Min.Folge vom 10.11.2025

Diese „treffpunkt medizin“-Neuproduktion trennt Mythen von Fakten zum Thema Cholesterin. Weit verbreitete Missverständnisse über Cholesterin werden geklärt und Expertenmeinungen aus verschiedenen Disziplinen kommen zu Wort. Darüber hinaus wird erläutert, wie Cholesterin mit Herzkrankheiten und anderen Erkrankungen zusammenhängt und welche Bedeutung eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Kontrolluntersuchungen haben. Die Doku räumt auf mit dem Mythos, dass eine einmalige Cholesterinmessung ausreicht, und gibt Tipps zur Prävention und Behandlung hoher Cholesterinwerte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Treffpunkt Medizin
ORF III
Treffpunkt Medizin

Treffpunkt Medizin

Alle 1 Staffeln und Folgen