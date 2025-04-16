Zum Inhalt springenBarrierefrei
Treffpunkt Medizin

treffpunkt medizin: Fasten für die ewige Jugend

ORF IIIStaffel 1Folge 68vom 16.04.2025
treffpunkt medizin: Fasten für die ewige Jugend

treffpunkt medizin: Fasten für die ewige JugendJetzt kostenlos streamen

Treffpunkt Medizin

Folge 68: treffpunkt medizin: Fasten für die ewige Jugend

42 Min.Folge vom 16.04.2025

Fasten gibt es in vielen Formen – von Detox und Heilfasten bis hin zu Intervallfasten und speziellen Diäten. Besonders im Fokus steht die Auswirkung des Intervallfastens auf den Alterungsprozess der Zellen durch den Mechanismus der Autophagie. Neueste Forschungsergebnisse aus Graz sowie internationale Studien zeigen, wie Fasten die Zellerneuerung fördern und damit das Altern verlangsamen kann. Die Doku stellt die Erfahrungen von Fastenden den wissenschaftlichen Erkenntnissen führender Expertinnen und Expertinnen gegenüber und untersucht die Vorteile, aber auch die Risiken des Verzichts. Und gibt Ernährungstipps für nachhaltiges Wohlbefinden. Bildquelle: ORF/WMA

