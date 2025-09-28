Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Treffpunkt Medizin

treffpunkt medizin: Gesunde Zähne - gesundes Leben

ORF IIIStaffel 1Folge 79vom 28.09.2025
treffpunkt medizin: Gesunde Zähne - gesundes Leben

treffpunkt medizin: Gesunde Zähne - gesundes LebenJetzt kostenlos streamen

Treffpunkt Medizin

Folge 79: treffpunkt medizin: Gesunde Zähne - gesundes Leben

43 Min.Folge vom 28.09.2025

Von vielen Menschen unterschätzt, ist Mundgesundheit von größter Bedeutung für die allgemeine Gesundheit und Lebensqualität. Es gibt Zusammenhänge zwischen Mundgesundheit und anderen gesundheitlichen Aspekten wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch sogenannte "stille" Entzündungen im Körper. Daher ist es wichtig, regelmäßig zahnärztliche Kontrollen wahrzunehmen und auf eine gründliche Mundpflege zu achten, um Karies, Parodontose oder anderen Zahnkrankheiten vorzubeugen. "treffpunkt medizin" beschäftigt sich in dieser Ausgabe mit den neuesten Entwicklungen in der Zahnmedizin. Forschungsergebnisse und zahnmedizinische Behandlungen sowie Präventionsmaßnahmen werden vorgestellt. Wertvolle Tipps zur Mundgesundheit wie richtiges Zähneputzen oder die richtige Ernährung ergänzen die Information. Bildquelle: ORF/Markus Voglauer

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Treffpunkt Medizin
ORF III
Treffpunkt Medizin

Treffpunkt Medizin

Alle 1 Staffeln und Folgen