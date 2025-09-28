treffpunkt medizin: Gesunde Zähne - gesundes LebenJetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 79: treffpunkt medizin: Gesunde Zähne - gesundes Leben
Von vielen Menschen unterschätzt, ist Mundgesundheit von größter Bedeutung für die allgemeine Gesundheit und Lebensqualität. Es gibt Zusammenhänge zwischen Mundgesundheit und anderen gesundheitlichen Aspekten wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch sogenannte "stille" Entzündungen im Körper. Daher ist es wichtig, regelmäßig zahnärztliche Kontrollen wahrzunehmen und auf eine gründliche Mundpflege zu achten, um Karies, Parodontose oder anderen Zahnkrankheiten vorzubeugen. "treffpunkt medizin" beschäftigt sich in dieser Ausgabe mit den neuesten Entwicklungen in der Zahnmedizin. Forschungsergebnisse und zahnmedizinische Behandlungen sowie Präventionsmaßnahmen werden vorgestellt. Wertvolle Tipps zur Mundgesundheit wie richtiges Zähneputzen oder die richtige Ernährung ergänzen die Information. Bildquelle: ORF/Markus Voglauer
