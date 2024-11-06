Zum Inhalt springenBarrierefrei
treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen: Volksweisheiten

ORF IIIStaffel 1Folge 46vom 06.11.2024
41 Min.Folge vom 06.11.2024

Wahr oder falsch? Was ist dran an den Volksweisheiten aus Omas Gesundheitsbuch? Im Spinat steckt besonders viel Eisen und Karotten sind gut für die Haut? Helfen Zitronen gegen eine Erkältung und Salzstangen bei Durchfall? Ist Lesen im Dunkeln schädlich für die Augen und der Schlaf vor Mitternacht der beste? treffpunkt medizin nimmt in 10 Fragen Gesundheitsmythen unter die Lupe und macht einen Faktencheck. Bildquelle: ORF/WMA

