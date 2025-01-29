treffpunkt medizin: Können wir uns gesund denken?Jetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 59: treffpunkt medizin: Können wir uns gesund denken?
Realistische Optimisten verfügen über eine gute Portion Resilienz und sind überzeugt, ihr Schicksal selbst beeinflussen zu können. Yes, we can! statt Hättiwari. Sie verfügen bestenfalls auch über eine gesunde Portion Humor und Selbstironie und schauen der Realität ins Auge. Dadurch gelingt es ihnen auch besser, negative Emotionen oder Schicksalsschläge zu verkraften. Wie und ob sich diese Haltung auf unsere Gesundheit von Kindesbeinen an auswirkt, das ist Gegenstand unterschiedlicher Forschungen und auch dieser Ausgabe von treffpunkt medizin. Bereits Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie und Psychotherapeut hat seine "Lehre vom Sinn" in seiner Zeit im Konzentrationslager während des 2. Weltkriegs entwickelt. "Trotzdem JA zum Leben sagen" war eines seiner vielbachteten Bücher. Gerade in stürmischen Zeiten hat die "Macht der Gedanken" großen Anteil daran, wie wir uns selbst heilen können.
Staffel 1
