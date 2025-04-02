treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen: AlkoholJetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 67: treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen: Alkohol
42 Min.Folge vom 02.04.2025
Ein Glas Rotwein ist gut für das Herz. Alkohol hilft beim Einschlafen. Und das berühmte Verdauungsschnapserl regt den Stoffwechsel an: Alkohol ist von zahlreichen Mythen umgeben, die ihn harmloser erscheinen lassen, als er tatsächlich ist. Diese "treffpunkt medizin"-Neuproduktion trennt wieder Mythen von Fakten und zeigt die trockene Wahrheit über Alkohol.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Treffpunkt Medizin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0