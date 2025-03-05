treffpunkt medizin – Gesundheitsmythen: Fettfalle DiätenJetzt kostenlos streamen
Mythos oder Wahrheit liegen oft eng beieinander, aber gerade wenn es um unsere Gesundheit geht, ist Faktenwissen von Vorteil. Zwei Nahrungsmittel haben sich in den letzten Jahren quasi einen Kampf um die negative Vorherrschaft in Bezug auf Ernährung geliefert: Zucker und Fett. So sind auch Low-Carb oder No-Fett-Diäten die Extreme, die vermeintlichen Heilsversprecher. Näher hinschauen lohnt sich, denn Fett ist nicht gleich Fett. "Treffpunkt medizin" beleuchtet in dieser Ausgabe unseren Stoffwechsel und zeigt von welchen Faktoren er abhängt. Wie gelingen Fastenkuren und Diäten mit nachhaltigem Erfolg? Wie schafft man es sein Wohlfühlgewicht zu kennen, zu halten und auch die "inneren Werte" wie Blutfette und Blutzucker zu optimieren? Antworten darauf geben unter anderem Expertinnen und Experten wie Ulrike Göschl, Leiterin Kuranstalt Marienkron im Burgenland, Ronny Tekal, Allgemeinmediziner, Autor und Kabarettist, Johannes Huber, "Gynäkologe" und Yvonne Winhofer-Stöckl, Internistin und Stoffwechselexpertin. Bildquelle: ORF/Markus Voglauer
