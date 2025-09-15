Zum Inhalt springenBarrierefrei
treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen: Ernährung

ORF IIIStaffel 1Folge 63vom 15.09.2025
Folge 63: treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen: Ernährung

43 Min.Folge vom 15.09.2025

Man sieht es schon an Begriffen wie Flexitarier, Veganer oder Paleo-Esser, die Art der Ernährung ist mittlerweile eine Glaubensfrage – umso wichtiger, hartnäckige Mythen auf harte Fakten treffen zu lassen: Was ist dran an dem Spruch "Du bist, was du isst"? Ist Eiweiß immer besser als Kohlenhydrate und Fette? Und machen Lightprodukte wirklich schlank? Bildquelle: ORF/WMA

