treffpunkt medizin: Jünger durch Fasten? Hungern & HeilenJetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 24: treffpunkt medizin: Jünger durch Fasten? Hungern & Heilen
Kein Alkohol, kein Fleisch, keine Genussmittel? Durch das Fasten lassen sich gewisse Krankheiten lindern, davon sind auch manche Mediziner überzeugt. Aber um es generell zur Vorbeugung zu empfehlen, ist die Datenlage noch zu dünn. Dennoch gibt es bereits Fasten-Trends wie das Intervall-Fasten als Anti-Aging Trend, das viele Gesundheitsbewusste in ihren Alltag integrieren. treffpunkt medizin hat sich in Medizin & Forschung zum Thema umgehört und untersucht nicht nur die Option Heilung durch Hunger, sondern auch jene der Abstinenz - von Smartphones und schlechten Gedanken beispielsweise. Experten u.: Dr. Ingrid Kiefer, Ernährungswissenschafterin/AGES, Prof. Kurt Widhalm, Präsident der österr. Gesellschaft für Ernährung, Prof. Johannes Huber, Hormonspezialist, Dr. Paul Zulehner, Theologe & Werteforscher.
