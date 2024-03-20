Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Treffpunkt Medizin

treffpunkt medizin: Wie funktioniert unser Immunsystem?

ORF IIIStaffel 1Folge 33vom 20.03.2024
treffpunkt medizin: Wie funktioniert unser Immunsystem?

treffpunkt medizin: Wie funktioniert unser Immunsystem?Jetzt kostenlos streamen

Treffpunkt Medizin

Folge 33: treffpunkt medizin: Wie funktioniert unser Immunsystem?

45 Min.Folge vom 20.03.2024

Nicht nur während Corona-Pandemie, jeden Tag sind wir tausenden von Krankheitserregern ausgesetzt, ohne dies in den meisten Fällen überhaupt zu bemerken – dank unseres Immunsystems. Ohne unseren „Wächter des Körpers“ würden Dinge, die unser Körper locker wegsteckt, innerhalb kurzer Zeit zu tödlichen Bedrohungen werden. Die Mechanismen dahinter sind komplex und faszinierend und noch immer nicht vollständig erforscht. Vor allem die Autoimmunerkrankungen, bei denen sich der Abwehrmechanismus gegen den eigenen Körper richtet, geben der Wissenschaft Rätsel auf. Warum das so ist, welche Mechanismen den „Wächter unseres Körpers“ so effektiv machen, wie man sich selbst gegen Krankheitserreger stark machen kann und welche Möglichkeiten die Forschung auch in der Immun-Krebstherapie sehen, wird in dieser Eigenproduktion von treffpunkt medizin gezeigt. Gestaltung Maximilian Klamm Produzent Markus Voglauer Redaktion Manuela Strihavka

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Treffpunkt Medizin
ORF III
Treffpunkt Medizin

Treffpunkt Medizin

Alle 1 Staffeln und Folgen