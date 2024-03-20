treffpunkt medizin: Wie funktioniert unser Immunsystem?Jetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 33: treffpunkt medizin: Wie funktioniert unser Immunsystem?
Nicht nur während Corona-Pandemie, jeden Tag sind wir tausenden von Krankheitserregern ausgesetzt, ohne dies in den meisten Fällen überhaupt zu bemerken – dank unseres Immunsystems. Ohne unseren „Wächter des Körpers“ würden Dinge, die unser Körper locker wegsteckt, innerhalb kurzer Zeit zu tödlichen Bedrohungen werden. Die Mechanismen dahinter sind komplex und faszinierend und noch immer nicht vollständig erforscht. Vor allem die Autoimmunerkrankungen, bei denen sich der Abwehrmechanismus gegen den eigenen Körper richtet, geben der Wissenschaft Rätsel auf. Warum das so ist, welche Mechanismen den „Wächter unseres Körpers“ so effektiv machen, wie man sich selbst gegen Krankheitserreger stark machen kann und welche Möglichkeiten die Forschung auch in der Immun-Krebstherapie sehen, wird in dieser Eigenproduktion von treffpunkt medizin gezeigt. Gestaltung Maximilian Klamm Produzent Markus Voglauer Redaktion Manuela Strihavka
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick