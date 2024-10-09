treffpunkt medizin: Gefährliche SelbstmedikationJetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 43: treffpunkt medizin: Gefährliche Selbstmedikation
42 Min.Folge vom 09.10.2024
Die Apotheken bieten regalweise rezeptfreie Präparate, für die auch massiv geworben wird. Auch das Angebot im Internet ist überbordend und zudem in der Herstellung selten nachvollziehbar. Dennoch greifen immer mehr Menschen bei den unterschiedlichsten Beschwerden zu Tabletten, Präparaten und Nahrungsergänzungen, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Buchstäblich vom Abführmittel bis zur Zahnbleiche. Doch wer kontrolliert Wirkung und Nebenwirkungen? Sind manche dieser scheinbar harmlosen Mittel sogar gesundheitsschädlich? Wann also führt kein Weg am Arzt vorbei? Bildquelle: ORF/ORF III
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Treffpunkt Medizin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0