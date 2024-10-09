Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Treffpunkt Medizin

treffpunkt medizin: Gefährliche Selbstmedikation

ORF IIIStaffel 1Folge 43vom 09.10.2024
treffpunkt medizin: Gefährliche Selbstmedikation

treffpunkt medizin: Gefährliche SelbstmedikationJetzt kostenlos streamen

Treffpunkt Medizin

Folge 43: treffpunkt medizin: Gefährliche Selbstmedikation

42 Min.Folge vom 09.10.2024

Die Apotheken bieten regalweise rezeptfreie Präparate, für die auch massiv geworben wird. Auch das Angebot im Internet ist überbordend und zudem in der Herstellung selten nachvollziehbar. Dennoch greifen immer mehr Menschen bei den unterschiedlichsten Beschwerden zu Tabletten, Präparaten und Nahrungsergänzungen, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Buchstäblich vom Abführmittel bis zur Zahnbleiche. Doch wer kontrolliert Wirkung und Nebenwirkungen? Sind manche dieser scheinbar harmlosen Mittel sogar gesundheitsschädlich? Wann also führt kein Weg am Arzt vorbei? Bildquelle: ORF/ORF III

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Treffpunkt Medizin
ORF III
Treffpunkt Medizin

Treffpunkt Medizin

Alle 1 Staffeln und Folgen