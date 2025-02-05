Zum Inhalt springenBarrierefrei
treffpunkt medizin: Heilende Hände - Die Kraft der Berührung

ORF IIIStaffel 1Folge 61vom 05.02.2025
Folge 61: treffpunkt medizin: Heilende Hände - Die Kraft der Berührung

45 Min.Folge vom 05.02.2025

"Treffpunkt Medizin“ zeigt die heilende Kraft der Hände in Therapie und Medizin. Von Massagen bis Akupressur – die Doku beleuchtet, wie Berührung Schmerzen lindert und Heilprozesse fördert. Bildquelle: ORF/WMA Gestaltung: Michael Dalpiaz Produzent: Markus Voglauer Redaktion: Manuela Strihavka

