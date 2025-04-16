Zum Inhalt springenBarrierefrei
treffpunkt medizin: Bauchgehirn & Lebenszentrum: Der Darm

ORF IIIStaffel 1Folge 69vom 16.04.2025
45 Min.Folge vom 16.04.2025

Ein gesunder Darm kann glücklich machen: der Magen-Darm-Trakt kommuniziert in vielfacher Weise mit dem Gehirn und beeinflusst dadurch auch unser Verhalten – ein Großteil des „Glücksbotenstoffs“ Serotonin wird im Magen-Darm-Trakt produziert. „treffpunkt medizin“ widmet sich unserem „Bauchgehirn“, dem Darm, dessen Stoffwechselarbeit wesentlich für unser gesamtes Wohlbefinden ist. „Darm mit Charme“ ist demnach auch der Buchtitel der jungen Wissenschafterin Giulia Enders, die das knifflige und manchmal sehr sensible Thema völlig unverkrampft behandelt. Der Darm denkt mit, seine Nervenzellen reagieren auf Stress und Angst ebenso wie auf gutes Essen oder ebensolche Gedanken. Bildquelle: ORF/WMA

