Universum History: Meilensteine queerer Geschichte (1/3) - Verbotenes BegehrenJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 11.06.2026: Universum History: Meilensteine queerer Geschichte (1/3) - Verbotenes Begehren
45 Min.Folge vom 11.06.2026
Eine junge Frau trotzt Zwang und Vorurteilen und ringt bei Freud um ihre Freiheit zu lieben. Die junge Margarethe Csonka wird wegen ihrer Liebe zu einer Frau zu Sigmund Freud geschickt, der sie "heilen" soll. Doch Gretl widersetzt sich und Freud erkennt, dass Homosexualität keiner Heilung bedarf. Während Aktivistinnen und Aktivisten im frühen 20. Jahrhundert für sexuelle Vielfalt kämpfen, zerstört der NS-Staat diese Freiheit gewaltsam. Gretl gelingt die Flucht und sie kämpft weiter für das Recht, frei zu lieben. Bildquelle: ORF/V-set/Paya/Vucsina
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