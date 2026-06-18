Universum History: Meilensteine queerer Geschichte (2/3) - Verfolgte LiebeJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 18.06.2026: Universum History: Meilensteine queerer Geschichte (2/3) - Verfolgte Liebe
44 Min.Folge vom 18.06.2026
In den 1920er-Jahren erlebt Berlin eine erste Blüte der lesbisch-schwulen Szene mit Clubs, Bällen und offenen Treffpunkten. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten endet diese Entwicklung jedoch abrupt. Homosexuelle werden verfolgt, in Konzentrationslager gebracht und ermordet. Der Österreicher Josef Kohout überlebt fünf Jahre Haft in Sachsenhausen und Flossenbürg. Seine Erinnerungen unter dem "Rosa Winkel" werden später zur Grundlage der zweiten Schwulenbewegung und schlagen eine Brücke in die Gegenwart. Regie: Fritz Kalteis Bildquelle: ORF/V-set/Paya/Vucsina
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