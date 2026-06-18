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Universum History

Universum History: Meilensteine queerer Geschichte (2/3) - Verfolgte Liebe

ORF2Folge vom 18.06.2026
Universum History: Meilensteine queerer Geschichte (2/3) - Verfolgte Liebe

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Universum History

Folge vom 18.06.2026: Universum History: Meilensteine queerer Geschichte (2/3) - Verfolgte Liebe

44 Min.Folge vom 18.06.2026

In den 1920er-Jahren erlebt Berlin eine erste Blüte der lesbisch-schwulen Szene mit Clubs, Bällen und offenen Treffpunkten. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten endet diese Entwicklung jedoch abrupt. Homosexuelle werden verfolgt, in Konzentrationslager gebracht und ermordet. Der Österreicher Josef Kohout überlebt fünf Jahre Haft in Sachsenhausen und Flossenbürg. Seine Erinnerungen unter dem "Rosa Winkel" werden später zur Grundlage der zweiten Schwulenbewegung und schlagen eine Brücke in die Gegenwart. Regie: Fritz Kalteis Bildquelle: ORF/V-set/Paya/Vucsina

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