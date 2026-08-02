Universum: Hermann Maier - Meine Heimat, die Sonnenberge NiederösterreichsJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 02.08.2026: Universum: Hermann Maier - Meine Heimat, die Sonnenberge Niederösterreichs
44 Min.Folge vom 02.08.2026
Hermann Maier erkundet für die Naturparadiese rund um Hohe Wand, Schneeberg und Ötscher. Dabei entdeckt er die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt, bedeutende Wasserschutzgebiete sowie die lange Bergsporttradition der Region. Die Dokumentation verbindet beeindruckende Landschaften mit spannenden Begegnungen und zeigt die alpinen Schätze Niederösterreichs aus einer neuen Perspektive. Bildquelle: ORF/Interspot/Christoph Prochazka
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