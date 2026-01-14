WELTjournal +: Venezuela - die abgewirtschaftete Öl-IndustrieJetzt kostenlos streamen
Folge vom 14.01.2026: WELTjournal +: Venezuela - die abgewirtschaftete Öl-Industrie
Venezuela verfügt über die größten Erdöl-Reserven der Welt, doch nach mehr als zwei Jahrzehnten Misswirtschaft liegt die Öl-Industrie darnieder. Nur mehr ein Bruchteil der früheren Menge wird gefördert, Infrastruktur und Produktionsanlagen sind veraltet, der Großteil geschlossen. Das WELTjournal + zeigt einen Lokalaugenschein am Maracaibo-See, dem riesigen Binnenmeer im Nordwesten Venezuelas, unter dem sich die größten bekannten Öl- und Gasreserven befinden. Der Zusammenbruch der Ölindustrie stürzte viele Menschen in Venezuela bittere Armut. Innerhalb von 20 Jahren verloren die Region und das Land ein Viertel ihrer Bevölkerung. Öl- und Gaslecks verseuchen den Maracaibo-See und seine Ufer, immer wieder kommt es zu Bränden und Explosionen. Bildquelle: ORF/Java Films Yemaya