Reyhaneh Jabbari wurde mit 19 Jahren Opfer eines fürchterlichen Verbrechens. Ein Geschäftsmann vergewaltigte die Studentin, die, um aus dem Schreckensszenario zu entkommen, auf den Mann einstach. Reyhaneh wurde wegen Mordes zum Tode verurteilt und kam für viele Jahre ins Gefängnis. Das WELTjournal + hat ihren Kampf um Gerechtigkeit begleitet, welcher das unrechtmäßige Justizsystem im Iran aufs Äußerste entlarvte. Bildquelle: GMK Pressebilder/ORF/Julia Daschner
