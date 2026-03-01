Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Weltjournal Plus

WELTjournal +: Sieben Winter in Teheran

ORF2Folge vom 01.03.2026
WELTjournal +: Sieben Winter in Teheran

WELTjournal +: Sieben Winter in TeheranJetzt kostenlos streamen

Weltjournal Plus

Folge vom 01.03.2026: WELTjournal +: Sieben Winter in Teheran

65 Min.Folge vom 01.03.2026

Reyhaneh Jabbari wurde mit 19 Jahren Opfer eines fürchterlichen Verbrechens. Ein Geschäftsmann vergewaltigte die Studentin, die, um aus dem Schreckensszenario zu entkommen, auf den Mann einstach. Reyhaneh wurde wegen Mordes zum Tode verurteilt und kam für viele Jahre ins Gefängnis. Das WELTjournal + hat ihren Kampf um Gerechtigkeit begleitet, welcher das unrechtmäßige Justizsystem im Iran aufs Äußerste entlarvte. Bildquelle: GMK Pressebilder/ORF/Julia Daschner

Alle verfügbaren Folgen