WELTjournal +: Der Trump-Clan - goldene Zeiten in Mar-a-LagoJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 07.01.2026: WELTjournal +: Der Trump-Clan - goldene Zeiten in Mar-a-Lago
Mit Donald Trump als US-Präsident ist auch seine gesamte Familie an die Macht gekommen. Trumps Söhne, Töchter, Schwiegersöhne, Schwiegertöchter und Enkel wurden mit offiziellen oder sonstigen Jobs bedacht. Ebenso seine Milliardärs-Freunde und rechtspopulistische Medienleute. Fachkenntnis und Erfahrung spielen keinerlei Rolle, maßgeblich ist die Loyalität zu Trump. Die Dokumentation zeigt, wie sich das Machtzentrum der USA vom Weißen Haus in Washington nach Palm Beach in Florida in Trumps Luxus-Anwesen Mar-a-Lago verlagert. Trump hat das historische Anwesen in einen elitären Privat-Club verwandelt, in dem er offizielle Amtsgeschäfte führt und seine Familienmitglieder und spendable Milliardäre um sich schart. Gestaltung: David Bercher, Lucas Gregorio