WELTjournal +: Afghanistans Frauen - das Ende der MenschenrechteJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 04.03.2026: WELTjournal +: Afghanistans Frauen - das Ende der Menschenrechte
53 Min.Folge vom 04.03.2026
Seit der Machtübernahme der Taliban werden Frauen in Afghanistan grundlegende Rechte entzogen: Sie dürfen das Haus nur begleitet und verschleiert verlassen, Bildung und Arbeit bleiben verwehrt. Im "WELTjournal" berichten Frauen von 17 bis 70 Jahren über frühere Freiheiten, ihre Ängste und 50 Jahre zwischen Hoffnung, Liebe und Krieg. Gestaltung: Solène Chalvon-Fioriti Bildquelle: ORF/France TV Distribution
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