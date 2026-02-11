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Weltjournal Plus

WELTjournal +: Ukraine - die Vermissten des Krieges

ORF2Folge vom 11.02.2026
WELTjournal +: Ukraine - die Vermissten des Krieges

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Folge vom 11.02.2026: WELTjournal +: Ukraine - die Vermissten des Krieges

53 Min.Folge vom 11.02.2026

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine gelten Zehntausende Menschen als vermisst. Ob sie gefallen oder in russische Gefangenschaft geraten sind, bleibt oft ungewiss. Das WELTjournal + begleitet drei Frauen, die auf der Suche nach ihren Ehemännern Netzwerke gründen, Behörden abklappern und die sozialen Medien durchkämmen - und dabei im ständigen Auf und Ab zwischen Hoffnung und Verzweiflung leben. Bildquelle: ORF/Squawk

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