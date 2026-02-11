WELTjournal +: Ukraine - die Vermissten des KriegesJetzt kostenlos streamen
Weltjournal Plus
Folge vom 11.02.2026: WELTjournal +: Ukraine - die Vermissten des Krieges
53 Min.Folge vom 11.02.2026
Seit Beginn des Krieges in der Ukraine gelten Zehntausende Menschen als vermisst. Ob sie gefallen oder in russische Gefangenschaft geraten sind, bleibt oft ungewiss. Das WELTjournal + begleitet drei Frauen, die auf der Suche nach ihren Ehemännern Netzwerke gründen, Behörden abklappern und die sozialen Medien durchkämmen - und dabei im ständigen Auf und Ab zwischen Hoffnung und Verzweiflung leben. Bildquelle: ORF/Squawk
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2