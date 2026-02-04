Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weltjournal Plus

WELTjournal +: KI - die Kosten für Mensch und Umwelt

ORF2Folge vom 04.02.2026
WELTjournal +: KI - die Kosten für Mensch und Umwelt

55 Min.Folge vom 04.02.2026

Die Fähigkeiten von KI beflügeln Hoffnungen und Ängste zugleich. Während Tech-Konzerne ein neues Zeitalter feiern, bleiben die Schattenseiten oft verborgen: Umweltzerstörung, Rohstoffabbau und menschliche Ausbeutung im globalen Süden. Das WELTjournal+ deckt auf, welchen Preis die KI-Revolution wirklich hat. Bildquelle: ORF

