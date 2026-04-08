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Weltjournal Plus

WELTjournal +: Tür an Tür mit Putin - Polen, Litauen, Lettland

ORF2Folge vom 08.04.2026
WELTjournal +: Tür an Tür mit Putin - Polen, Litauen, Lettland

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Folge vom 08.04.2026: WELTjournal +: Tür an Tür mit Putin - Polen, Litauen, Lettland

47 Min.Folge vom 08.04.2026

Der Ukraine-Krieg verunsichert Russlands Nachbarn stark. Lettland, Litauen und Polen stehen Russland kritisch gegenüber, Polen fürchtet eine Ausweitung des Krieges. Die Reportage zeigt u. a. polnische Familien mit ukrainischen Flüchtlingen, Druck durch Belarus sowie wachsende Spannungen mit russischen Minderheiten im Baltikum. Gestaltung: Simon Platts Katya Adler Bildquelle: ORF/BBC

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