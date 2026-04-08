WELTjournal +: Tür an Tür mit Putin - Polen, Litauen, LettlandJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 08.04.2026: WELTjournal +: Tür an Tür mit Putin - Polen, Litauen, Lettland
47 Min.Folge vom 08.04.2026
Der Ukraine-Krieg verunsichert Russlands Nachbarn stark. Lettland, Litauen und Polen stehen Russland kritisch gegenüber, Polen fürchtet eine Ausweitung des Krieges. Die Reportage zeigt u. a. polnische Familien mit ukrainischen Flüchtlingen, Druck durch Belarus sowie wachsende Spannungen mit russischen Minderheiten im Baltikum. Gestaltung: Simon Platts Katya Adler Bildquelle: ORF/BBC
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Copyrights:© Season 1: ORF 2