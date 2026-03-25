WELTjournal +: Verkaufte Kindheit - wenn Kinder Content werdenJetzt kostenlos streamen
Weltjournal Plus
Folge vom 25.03.2026: WELTjournal +: Verkaufte Kindheit - wenn Kinder Content werden
55 Min.Folge vom 25.03.2026
Noch bevor sie Teenager werden, existieren von Kindern im Schnitt weit mehr als 1.000 Fotos und Videos im Internet, die von ihren Eltern in den sozialen Medien gepostet wurden. Auf Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube wird Kindheit zum Content – und zum Geschäft. Doch der Preis ist hoch: Verlust der Privatsphäre, Grenzüberschreitungen, reale Gefahren. Betroffene berichten von den Folgen. Eine eindringliche Doku über ein unterschätztes Risiko unserer Zeit. Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2