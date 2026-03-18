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Weltjournal Plus

WELTjournal +: Iran - Wirtschaftskrise und Unterdrückung

ORF2Folge vom 18.03.2026
WELTjournal +: Iran - Wirtschaftskrise und Unterdrückung

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Folge vom 18.03.2026: WELTjournal +: Iran - Wirtschaftskrise und Unterdrückung

53 Min.Folge vom 18.03.2026

Das Leben im Iran ist geprägt von Armut, Repression und Gewalt. Westliche Studien zufolge wollen 70  Prozent der Bevölkerung das Regime beenden. Die Doku zeigt, wie Sanktionen, Misswirtschaft und Korruption Grundnahrungsmittel verteuern und wie die Revolutionsgarde Proteste brutal niederschlägt. Stimmen von jungen Aktivistinnen und Aktivisten und Ex-Gardisten geben Einblicke in das Machtinstrument der Elitetruppe. Gestaltung: Maxime Morel Bildquelle: ORF/Ligne de Front 2026

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