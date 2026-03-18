WELTjournal +: Iran - Wirtschaftskrise und UnterdrückungJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 18.03.2026: WELTjournal +: Iran - Wirtschaftskrise und Unterdrückung
53 Min.Folge vom 18.03.2026
Das Leben im Iran ist geprägt von Armut, Repression und Gewalt. Westliche Studien zufolge wollen 70 Prozent der Bevölkerung das Regime beenden. Die Doku zeigt, wie Sanktionen, Misswirtschaft und Korruption Grundnahrungsmittel verteuern und wie die Revolutionsgarde Proteste brutal niederschlägt. Stimmen von jungen Aktivistinnen und Aktivisten und Ex-Gardisten geben Einblicke in das Machtinstrument der Elitetruppe. Gestaltung: Maxime Morel Bildquelle: ORF/Ligne de Front 2026
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Copyrights:© Season 1: ORF 2