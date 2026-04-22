WELTjournal +: Überleben - die Babuschkas von TschernobylJetzt kostenlos streamen
Weltjournal Plus
Folge vom 22.04.2026: WELTjournal +: Überleben - die Babuschkas von Tschernobyl
49 Min.Folge vom 22.04.2026
Eine kleine Gruppe älterer Frauen kehrte entgegen aller staatlichen Verbote nach der Zwangsevakuierung in die radioaktive Sperrzone von Tschernobyl zurück. Während Männer und Kinder an den Folgen der Strahlung starben, leben die Babuschkas in ihren alten Häusern ein erstaunlich gesundes Leben und stellen die Wissenschaft vor ein Rätsel. Bildquelle: ORF/Journeyman
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2