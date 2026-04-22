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WELTjournal +: Überleben - die Babuschkas von Tschernobyl

ORF2Folge vom 22.04.2026
WELTjournal +: Überleben - die Babuschkas von Tschernobyl

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Folge vom 22.04.2026: WELTjournal +: Überleben - die Babuschkas von Tschernobyl

49 Min.Folge vom 22.04.2026

Eine kleine Gruppe älterer Frauen kehrte entgegen aller staatlichen Verbote nach der Zwangsevakuierung in die radioaktive Sperrzone von Tschernobyl zurück. Während Männer und Kinder an den Folgen der Strahlung starben, leben die Babuschkas in ihren alten Häusern ein erstaunlich gesundes Leben und stellen die Wissenschaft vor ein Rätsel. Bildquelle: ORF/Journeyman

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