WELTjournal +: Freier als frei - Amerikas LibertäreJetzt kostenlos streamen
Weltjournal Plus
Folge vom 10.06.2026: WELTjournal +: Freier als frei - Amerikas Libertäre
53 Min.Folge vom 10.06.2026
In den USA erstarken rechts-libertäre Bewegungen um Milliardäre wie Musk und Thiel, deren Vision radikaler Freiheit immer mehr Anhänger findet – von Tech-Eliten bis zu Trump-Wählern. Sie predigen totale Deregulierung, Steuerabschaffung und extreme Selbstoptimierung. Das WELTjournal+ zeigt ihr kühnes Experiment Prospera, eine nahezu gesetzlose Freistadt in der Karibik, in der ungezügelter Kapitalismus und poststaatliche Träume Realität werden. Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2