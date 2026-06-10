Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Weltjournal Plus

WELTjournal +: Freier als frei - Amerikas Libertäre

ORF2Folge vom 10.06.2026
WELTjournal +: Freier als frei - Amerikas Libertäre

WELTjournal +: Freier als frei - Amerikas LibertäreJetzt kostenlos streamen

Weltjournal Plus

Folge vom 10.06.2026: WELTjournal +: Freier als frei - Amerikas Libertäre

53 Min.Folge vom 10.06.2026

In den USA erstarken rechts-libertäre Bewegungen um Milliardäre wie Musk und Thiel, deren Vision radikaler Freiheit immer mehr Anhänger findet – von Tech-Eliten bis zu Trump-Wählern. Sie predigen totale Deregulierung, Steuerabschaffung und extreme Selbstoptimierung. Das WELTjournal+ zeigt ihr kühnes Experiment Prospera, eine nahezu gesetzlose Freistadt in der Karibik, in der ungezügelter Kapitalismus und poststaatliche Träume Realität werden. Bildquelle: ORF

Alle verfügbaren Folgen