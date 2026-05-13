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Weltjournal Plus

WELTjournal +: Dein Gesicht gehört uns - Gefahren der Gesichtserkennung

ORF2Folge vom 13.05.2026
WELTjournal +: Dein Gesicht gehört uns - Gefahren der Gesichtserkennung

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Folge vom 13.05.2026: WELTjournal +: Dein Gesicht gehört uns - Gefahren der Gesichtserkennung

56 Min.Folge vom 13.05.2026

Gesichtserkennungssysteme entwickeln sich rasant weiter und greifen zunehmend in die Privatsphäre ein. Das „WELTjournal +“ beleuchtet das US-Unternehmen Clearview AI, das Milliarden von Bildern zur Identifizierung von Menschen sammelt – oft ohne deren Wissen. Während das Unternehmen von Sicherheitsgewinn spricht, warnen Kritiker vor Überwachung, Missbrauch und fehleranfälliger KI-Technologie. Bildquelle: ORF/Java Films

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