WELTjournal +: Dein Gesicht gehört uns - Gefahren der GesichtserkennungJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 13.05.2026: WELTjournal +: Dein Gesicht gehört uns - Gefahren der Gesichtserkennung
56 Min.Folge vom 13.05.2026
Gesichtserkennungssysteme entwickeln sich rasant weiter und greifen zunehmend in die Privatsphäre ein. Das „WELTjournal +“ beleuchtet das US-Unternehmen Clearview AI, das Milliarden von Bildern zur Identifizierung von Menschen sammelt – oft ohne deren Wissen. Während das Unternehmen von Sicherheitsgewinn spricht, warnen Kritiker vor Überwachung, Missbrauch und fehleranfälliger KI-Technologie. Bildquelle: ORF/Java Films
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Copyrights:© Season 1: ORF 2