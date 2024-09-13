WeltWeit: Renaturierung. Unwort mit politischer Sprengkraft?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 20: WeltWeit: Renaturierung. Unwort mit politischer Sprengkraft?
32 Min.Folge vom 13.09.2024
Es war die österreichische Stimme, die dem EU-Renaturierungsgesetz zum Durchbruch verhalf. Der Alleingang der grünen Umweltministerin auf EU-Ebene sorgte im Land für eine veritable Koalitionskrise. Die ÖVP erstattete Anzeige wegen Amtsmissbrauchs gegen Leonore Gewessler.
