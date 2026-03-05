WeltWeit: Problemstelle Mann. Braucht es neue Rollenbilder?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 64: WeltWeit: Problemstelle Mann. Braucht es neue Rollenbilder?
34 Min.Folge vom 05.03.2026
Auf höchster politischer Ebene wird ein Männlichkeitsbild vorgelebt, das Härte und Dominanz betont. Parallel dazu steigen Frauenfeindlichkeit, Online-Hass und sexualisierte Gewalt gegen Mädchen: Bei Gedenkmärschen mahnt der Ruf "Patriarchat tötet". Drei Frauen wurden in Österreich heuer bereits getötet. Rechte Gruppen propagieren alte Geschlechterbilder, während vielen jungen Burschen zeitgemäße Orientierung fehlt. Bildquelle: ORF
