WeltWeit: Ungleichheit. Ein Problem, viele Gesichter.Jetzt kostenlos streamen
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Folge 65: WeltWeit: Ungleichheit. Ein Problem, viele Gesichter.
35 Min.Folge vom 13.03.2026
Weltweit wächst der Reichtum weniger – und mit ihm die Ungleichheit. Die Doku zeigt, wie nahe Extremen beieinanderliegen: In Kapstadt trennt eine Straße Luxus von Armut, in Panama fließen Milliarden am Alltag der Menschen vorbei, und in Frankreich entscheidet Herkunft über Zukunft. Drei Länder, ein globales Problem: Ungleichheit, die Leben bestimmt. Bildquelle: ORF/ORF/Johnny Miller
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