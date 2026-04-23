WeltWeit: Iran-Krieg. Unsicherheit als einzige Konstante.Jetzt kostenlos streamen
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Folge 69: WeltWeit: Iran-Krieg. Unsicherheit als einzige Konstante.
33 Min.Folge vom 23.04.2026
Der Krieg zwischen den USA und dem Iran eskaliert: Luftschläge, Gegenschläge, blockierte Handelsrouten und gescheiterte Gespräche prägen die Lage. Die Bevölkerung lebt in ständiger Unsicherheit. Auch die US-Wirtschaft spürt die Auswirkungen. David Kriegleder schildert die Lage in Israel, Rosa Lyon berichtet über die Situation im Iran. Bildquelle: ORF
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