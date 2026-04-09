WeltWeit: Europas Unabhängigkeit. Sein oder Schein?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 68: WeltWeit: Europas Unabhängigkeit. Sein oder Schein?
31 Min.Folge vom 09.04.2026
Orbans mögliche Abwahl ist nicht gleichbedeutend mit dem Ende von Europas Abhängigkeiten. Die Reportage beleuchtet Schwachstellen bei Chips, Medikamenten und Energieversorgung – von Sachsens Hightech-Fabriken über Dänemarks Medikamentenengpässe bis zu neuen Kernkraftprojekten in Frankreich. Reporterinnen zeigen, wie die EU ihre Versorgungssicherheit und technologische Unabhängigkeit stärken kann. Bildquelle: ORF
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