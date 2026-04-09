Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WeltWeit

WeltWeit: Europas Unabhängigkeit. Sein oder Schein?

ORF2Staffel 1Folge 68vom 09.04.2026
WeltWeit: Europas Unabhängigkeit. Sein oder Schein?

WeltWeit: Europas Unabhängigkeit. Sein oder Schein?Jetzt kostenlos streamen

WeltWeit

Folge 68: WeltWeit: Europas Unabhängigkeit. Sein oder Schein?

31 Min.Folge vom 09.04.2026

Orbans mögliche Abwahl ist nicht gleichbedeutend mit dem Ende von Europas Abhängigkeiten. Die Reportage beleuchtet Schwachstellen bei Chips, Medikamenten und Energieversorgung – von Sachsens Hightech-Fabriken über Dänemarks Medikamentenengpässe bis zu neuen Kernkraftprojekten in Frankreich. Reporterinnen zeigen, wie die EU ihre Versorgungssicherheit und technologische Unabhängigkeit stärken kann. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

WeltWeit
ORF2
WeltWeit

WeltWeit

Alle 2 Staffeln und Folgen