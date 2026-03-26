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WeltWeit: Gott 2.0. Was wollen wir glauben?

ORF2Staffel 1Folge 67vom 26.03.2026
WeltWeit: Gott 2.0. Was wollen wir glauben?

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Folge 67: WeltWeit: Gott 2.0. Was wollen wir glauben?

33 Min.Folge vom 26.03.2026

Kriege, Krisen, Unsicherheit – und trotzdem verliert Religion weltweit an Bedeutung. In Thailand suchen Menschen Trost im Klosterleben, in Ruanda prägen evangelikale Kirchen Gesellschaft und Politik, während in Spanien junge Bewegungen wie "Hakuna" Glaube mit Gemeinschaft und Musik verbinden. Die Reportage zeigt: Spiritualität verändert sich – vom Ritual zum Event, vom persönlichen Rückzug bis zum politischen Einfluss. Bildquelle: ORF

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