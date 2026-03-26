WeltWeit: Gott 2.0. Was wollen wir glauben?Jetzt kostenlos streamen
WeltWeit
Folge 67: WeltWeit: Gott 2.0. Was wollen wir glauben?
33 Min.Folge vom 26.03.2026
Kriege, Krisen, Unsicherheit – und trotzdem verliert Religion weltweit an Bedeutung. In Thailand suchen Menschen Trost im Klosterleben, in Ruanda prägen evangelikale Kirchen Gesellschaft und Politik, während in Spanien junge Bewegungen wie "Hakuna" Glaube mit Gemeinschaft und Musik verbinden. Die Reportage zeigt: Spiritualität verändert sich – vom Ritual zum Event, vom persönlichen Rückzug bis zum politischen Einfluss. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
WeltWeit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0