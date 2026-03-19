WeltWeit: Digitale Welt. Licht und Schatten einer Technologie?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 66: WeltWeit: Digitale Welt. Licht und Schatten einer Technologie?
34 Min.Folge vom 19.03.2026
Chancen für Erwachsene, Schutz für Kinder: Wie die Online-Welt unseren Alltag radikal umkrempelt. Von Digital-Detox bis Remote-Boom: Während Dänemark wegen psychischer Belastungen Smartphones zunehmend verbannt, leben digitale Nomaden auf Madeira den Traum vom ortsunabhängigen Arbeiten. Auf den Philippinen zeigt sich die Kehrseite: Familien richten ihr ganzes Leben nach globalen Online-Jobs aus. Drei Perspektiven auf unsere vernetzte Welt. Bildquelle: APA-Images / dpa Picture Alliance / Thomas Trutschel
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