Ein Schloss am Wörthersee - Die Geschichte der KultserieJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 19.06.2026: Ein Schloss am Wörthersee - Die Geschichte der Kultserie
47 Min.Folge vom 19.06.2026
Die Serie "Ein Schloss am Wörthersee" mit Roy Black als Lennie Berger prägte die 1990er-Jahre und wurde zum TV-Kult. Die Produktion begeisterte ein Millionenpublikum mit Schauplätzen in Kärnten, prominenten Gastauftritten und dramatischen Geschichten. Die Dokumentation blickt nun auf die Entstehung, den Erfolg und das Vermächtnis der Serie zurück und erinnert an die verstorbene Hauptfigur Roy Black. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen wie Uschi Glas, Otto Retzer, Mike Krüger und weitere erzählen von Erinnerungen hinter den Kulissen. Regie: Flo Lackner Bildquelle: ORF/Lisa Film
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Copyrights:© Season 1: ORF 3