Fernsehlegenden - Vico TorrianiJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 27.06.2026: Fernsehlegenden - Vico Torriani
47 Min.Folge vom 27.06.2026
Vico Torriani prägte als Sänger, Schauspieler und Showmaster das Unterhaltungsgeschäft der Nachkriegszeit. Der gebürtige Engadiner wurde mit Filmrollen und Schlagern zum Star und moderierte eine der ersten großen Farb-TV-Shows im deutschsprachigen Raum. Die Dokumentation zeichnet nun ein vielschichtiges Bild seines Lebens und seiner Karriere. Bildquelle: ORF/ORF III
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