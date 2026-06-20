zeit.geschichte
Folge vom 20.06.2026: ORF-Legenden: Dagmar Koller
45 Min.Folge vom 20.06.2026
Dagmar Koller zählt zu den großen Bühnenpersönlichkeiten Österreichs. 1939 in Klagenfurt geboren, studierte sie in Wien Schauspiel und perfektionierte ihre Tanzausbildung bei internationalen Lehrern in Paris und London. Ihren Durchbruch feierte sie in der Operette, unter anderem als Prinzessin Mi in Franz Lehars "The Land of Smiles". Es folgten Engagements am Broadway und in der Carnegie Hall sowie große Musicalrollen wie Eliza in "My Fair Lady" oder die Rösslwirtin im "Weißen Rössl". 1978 heiratete sie Helmut Zilk und wurde später als Wiener First Lady auch gesellschaftlich zur prägenden Figur. Gestaltung: Kofler Jutta, Flossmann Gabriele Bildquelle: ORF/Ali Schafler
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