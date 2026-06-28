ZIB Magazin Kino
Folge 109: ZIB Magazin Kino
6 Min.Folge vom 28.06.2026
Schmerz, Slapstick, Weinen und Lachen stehen im Mittelpunkt von "Jackass". Die Comedians und Stuntmen wollen es noch ein letztes Mal wissen. Nach 53 Jahren haben es die Knicks endlich geschafft: Sie sind NBA-Meister. Bei den Finals drückten zahlreiche Hollywoodstars ihrem Team die Daumen, aber auch „Marty Supreme“-Regisseur Josh Safdie saß regelmäßig in der ersten Reihe. Nach dem historischen Titelgewinn wird bereits spekuliert, dass er einen Film über die Knicks drehen könnte.
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