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Folge 110: ZIB Magazin Kino: Film "Good Boy" und Warner-Bros.-Deal im Fokus
6 Min.Folge vom 05.07.2026
Der Film "Good Boy – Wir wollen nur dein Bestes" von Jan Komasa erzählte von der Entführung eines jungen Mannes, der durch ein Ehepaar umerzogen werden sollte. Im Zentrum standen Fragen nach Gewalt, Kontrolle und moralischen Grauzonen. Parallel dazu hat das US-Justizministerium die Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount Skydance genehmigt. Der Abschluss der Transaktion steht noch aus, weitere Prüfungen laufen in den USA, der EU und Großbritannien.
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