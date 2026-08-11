ZIB Magazin Kino-Videopodcast: Der Sommerblockbuster ist zurück!Jetzt kostenlos streamen
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Folge 115: ZIB Magazin Kino-Videopodcast: Der Sommerblockbuster ist zurück!
Heiß, heißer, Kinozeit! Ein Rekord-Sommer sprengt alle Erwartungen: Tropische Temperaturen draußen, volle Säle drinnen und das selbst an Wochentagen oder zu ungewöhnlichen Nachtschicht-Uhrzeiten. Während in London "Die Odyssee" im IMAX-70mm-Format bis Ende September restlos ausverkauft ist, laufen in New York Projektionen um drei Uhr früh. Ob international oder national: Die Menschen drängen zurück in die Kinosessel. Drei Giganten sprengen gerade alle Kinokassen: "Spider-Man: Brand New Day" knackte in Österreich allein am Startwochenende 171.000 Besucherinnen und Besucher, dicht gefolgt von "Toy Story 5" und "Die Odyssee". Perfekter Anlass für das Oscar-Duo Lillian Moschen und Alexander Horwath, in einer ZIB Magazin Kino Videopodcast-Folge tief in den Blockbuster-Rausch einzutauchen. Sendungshinweis: ZIB Magazin Kino, 2. August 2026, 20:02 Uhr auf ORF 1
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