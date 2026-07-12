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Folge 111: ZIB Magazin Kino: Von Disney-Abenteuer bis Horror-Schocker
5 Min.Folge vom 12.07.2026
Disney bringt die Geschichte von "Vaiana" als Realverfilmung ins Kino, während die Horrorreihe "Evil Dead" mit einem neuen Teil fortgesetzt wird. Damit folgt ein Blick auf zwei sehr unterschiedliche Filmwelten.
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